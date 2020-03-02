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НХЛ

Тренер клуба НХЛ "Вашингтон" не был уверен, что создание русской тройки принесет результат

В матче против "Миннесоты" Александр Овечкин забросил шайбу с передач Евгения Кузнецова и Ильи Ковальчука

ТАСС, 2 марта. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Тодд Рирден не был уверен в том, что собранные в одну тройку нападения россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук сразу принесут результат команде. Комментарий тренера приводит издание Washington Post.

В ночь на понедельник "Вашингтон" на выезде победил "Миннесоту" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами. В эпизоде со вторым голом Овечкина ему ассистировали Кузнецов и Ковальчук, который набрал первое очко в составе нового клуба.

"Я не был уверен в том, что из этого что-то получится, - сказал Рирден, отвечая на вопрос о том, как он оценивает игру российских форвардов в одном звене. - Я провел некоторые исследования по этому вопросу. Они почти никогда не играли вместе - ни в сборной, ни где-либо еще, поэтому для начала мне важно было увидеть [тройку вместе]. Мы увидели хорошее движение в атаку - несколько разных комбинаций, которые, я думаю, помогут нам сдерживать соперников".

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 64 матча и набрал 63 очка (45 шайб + 18 передач), он делит второе место в списке лучших снайперов сезона с Остоном Мэттьюсом ("Торонто"), лидирует Давид Пастрняк из "Бостона" (47). Ковальчук за 42 проведенные игры в сезоне набрал 23 (9+14) очка. Он перешел в "Вашингтон" в результате обмена с "Монреалем" 24 февраля. Кузнецов за 59 матчей в нынешнем сезоне набрал 51 (19+32) очко.

"Вашингтон" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 86 очков в 65 матчах.

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