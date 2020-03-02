ЦСКА продлил контракт с баскетболистом Боломбоем

ТАСС, 2 марта. Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с российским форвардом Джоэлом Боломбоем. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение с 26-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2021/22. В ЦСКА Боломбой перешел летом 2018 года. Он родился в Донецке, а в ноябре 2018 года получил российское гражданство.

"Невероятно счастлив, что остаюсь в семье ЦСКА. Продолжить карьеру здесь - благословение и честь, с первого дня я рос как игрок и личность и буду двигаться по тому же пути. Путешествие продолжается, и я с интересом смотрю в будущее", - сказал Боломбой.

"Мы очень рады, что Джоэл остается с нами, - сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Его прогресс очевиден, и мы надеемся на еще больший прогресс, потому что он обладает потенциалом. Все в клубе счастливы за Джоэла, мы продолжаем сотрудничество и надеемся, что вместе добьемся новых успехов".

Боломбой провел 95 матчей за ЦСКА, в среднем за игру он набирал 5,6 очка, делал 3,4 подбора и 0,4 блок-шота за 14,9 минуты.

ЦСКА занимает второе место в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ, победив в 14 из 18 проведенных игр. В Евролиге московский клуб располагается на пятой позиции, одержав 17 побед в 26 матчах.