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Распространение коронавируса нового типа

Финальный квалификационный турнир по бейсболу на ОИ-2020 перенесен из-за коронавируса

Соревнования пройдут на Тайване 17-21 июня

ТАСС, 2 марта. Финальный квалификационный турнир по бейсболу на Олимпийские игры 2020 года в Токио перенесен с 1-5 апреля на 17-21 июня из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Мировой конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC).

Соревнования пройдут на Тайване.

"После консультаций с медицинскими и правительственными организациями было принято совместное решение WBSC и местного организационного комитета об отсрочке соревнований", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи инфицирования были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

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Распространение коронавируса нового типа
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