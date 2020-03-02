20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

УЕФА сообщил, что пристально следит за ситуацией, связанной с коронавирусом

В организации отметили, что сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании чемпионата Европы 2020 года
Описание
© REUTERS/Denis Balibouse

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) тщательно отслеживает ситуацию, связанную с коронавирусом. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе организации.

Ранее издания As и The Sun сообщили, что на заседании исполкома УЕФА в Амстердаме члены организации обсудят распространение коронавируса и угрозу проведения чемпионата Европы 2020 года.

"УЕФА очень серьезно следит за ситуацией, связанной с коронавирусом. Мы находимся в контакте со Всемирной организацией здравоохранения и местными властями в отношении коронавируса и его распространения", - говорится в сообщении.

"Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - отметили в пресс-службе УЕФА.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
Журова считает вариант проведения ОИ-2020 без зрителей более приемлемым, чем перенос Игр
В понедельник британское издание Daily Mail сообщило, что Игры могут пройти без зрителей из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС