УЕФА сообщил, что пристально следит за ситуацией, связанной с коронавирусом

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) тщательно отслеживает ситуацию, связанную с коронавирусом. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе организации.

Ранее издания As и The Sun сообщили, что на заседании исполкома УЕФА в Амстердаме члены организации обсудят распространение коронавируса и угрозу проведения чемпионата Европы 2020 года.

"УЕФА очень серьезно следит за ситуацией, связанной с коронавирусом. Мы находимся в контакте со Всемирной организацией здравоохранения и местными властями в отношении коронавируса и его распространения", - говорится в сообщении.

"Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - отметили в пресс-службе УЕФА.