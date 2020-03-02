Глава ВФЛА Юрченко обратился с просьбой присутствовать на заседании совета World Athletics

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко обратился в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) с просьбой о целесообразности своего присутствия на заседании совете организации. Об этом он рассказал журналистам.

"От имени федерации я обратился с просьбой о целесообразности моего присутствия на заседании совета World Athletics, - сказал Юрченко. - В настоящий момент я считаю, что наши первоочередные задачи - выстраивание очень доброго и конструктивного диалога с World Athletics и как можно более быстрое возвращение наших спортсменов на международную арену, к выступлениям как на различных международных стартах, так и на Олимпиаде".

Также Юрченко подтвердил, что в скором времени будут объявлены вице-президенты организации. "Сегодня уже первый рабочий день. У нас выборная конференция закончилась в пятницу в 17 часов, поэтому весь сегодняшний день был посвящен восстановлению аккредитации. Надеюсь, в ближайшее время мы объявим всех вице-президентов", - добавил он.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. В понедельник Юрченко сообщил, что обратится с письмом в World Athletics о признании правомерности претензий в адрес российской стороны по данному вопросу.