Юрченко подтвердил, что отправит письмо в World Athletics с признанием претензий к ВФЛА

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко подтвердил, что 2 марта обратится с письмом в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о признании правомерности претензий в адрес российской стороны. Об этом он заявил журналистам.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить Минспорт РФ, Олега Васильевича [Матыцина, министра спорта] за ту оперативность, которая была проявлена при восстановлении аккредитации ВФЛА, - сказал Юрченко. - Поблагодарить министра за то внимание, которое уделяется в это сложное время нашему виду спорта. Сегодня мне хотелось бы в продолжении своей программы при выборах на пост президента объявить о том, что я обращаюсь сегодня с письмом к руководству World Athletics с признанием правомерности тех претензий, которые были предъявлены ВФЛА. Этот вопрос активно обсуждался на первом заседании президиума".

Юрченко был избран на пост президента ВФЛА в пятницу. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом в ноябре 2019 года с поста президента организации Дмитрия Шляхтина, возглавлявшего федерацию с 2016 года, после дела о нарушении антидопинговых правил Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на выступления на международных стартах под нейтральным статусом.

29 января AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.