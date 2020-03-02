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КХЛ

КХЛ утвердила изменения в регламенте в части потолка и пола заработных плат

С сезона-2020/21 жесткий потолок зарплат составит 900 млн рублей
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© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 2 марта. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения в регламенте по потолку и полу зарплат с сезона-2020/21, размеры которых согласно решению от 4 июля 2018 года составят 900 и 270 млн рублей соответственно. Об этом говорится в пресс-релизе КХЛ.

Решение об изменении в регламенте было принято по итогам голосования совета директоров КХЛ 27 февраля 2020 года.

Согласно изменениям в регламенте, жесткий потолок зарплат означает недопустимость превышения общей суммы доходов хоккеистов клуба над установленным предельным значением потолка.

Начиная с сезона-2020/21 в случае превышения клубом такого потолка не более чем на 2% предельный размер потолка снижается на три последующих сезона на следующие суммы: в первом сезоне - на сумму, равную трехкратному размеру превышения потолка; во второй - на сумму, равную двухкратному размеру превышения потолка; на третий сезон - на сумму, равную размеру превышения потолка.

Начиная с сезона-2020/2021 в случае превышения клубом жесткого потолка более чем на 2% совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение. В случае превышения клубом жесткого потолка более чем на 2% к руководителю клуба, допустившему такое превышение, применяются санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ. Помимо этих санкций, совет директоров КХЛ вправе принять в отношении указанного клуба решение о его исключении из состава участников чемпионата КХЛ или недопуске к участию в чемпионате КХЛ.

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