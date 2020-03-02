Шипулин заявил, что МОК непрофессионально готовит обвинения против российских биатлонисток

В понедельник CAS начал рассмотрение апелляции Зайцевой, Романовой и Вилухиной, которые более двух лет назад оспорили санкции со стороны МОК. В ходе слушаний в CAS адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что представленные ранее МОК подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова - ключевых доказательствах по делу биатлонисток - являются подделкой.

ТАСС, 2 марта. Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, депутат Госдумы Антон Шипулин выступил с критикой в адрес работы Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS) по обвинениям российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Такое мнение он высказал на своей странице в Instagram.

"Подписи Григория Родченкова на ключевых доказательствах по делу наших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной поддельные. Об этом сегодня в CAS заявил адвокат спортсменок Алексей Панич, ссылаясь на заключение британских и российских экспертов, - написал Шипулин. - Здесь даже не нужно быть юристом, чтобы понять: МОК готовит обвинения по делам наших спортсменов крайне непрофессионально. Считаю, что вопрос относительно подлинности подписей Родченкова должен быть расследован отдельно - если от нас требуют честности и открытости, то МОК и CAS должны вести себя в ответ точно так же".

"Наши спортсмены имеют право доказывать свою невиновность, но это будет возможно, только если все участники разбирательств будут соблюдать закон, не выдавая подделки за доказательства. В противном случае у россиян просто физически не будет ни единого шанса отстоять свою позицию в суде. Такая ошибка МОК (преднамеренная или нет) может дорого стоить не только нашим спортсменам. Речь идет ведь не только об олимпийских медалях, званиях призеров и чемпионов Олимпиады, речь идет и о чести нашей страны", - добавил он.

Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Их результаты на Играх были аннулированы. Зайцева, Романова, Вилухина в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.