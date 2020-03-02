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Матч за мировую шахматную корону

FIDE: контракт на проведение матча за мировую шахматную корону заключат в ближайшее время

Ожидается, что соревнования пройдут в Дубае

ТАСС, 2 марта. Генеральный директор Международной федерации шахмат (FIDE) Эмиль Сутовский заявил, что контракт на проведение матча за мировую шахматную корону будет заключен в ближайшие несколько дней. Комментарий Сутовского приводит пресс-служба FIDE.

Ранее президент FIDE Аркадий Дворкович рассказал ТАСС, что организация рассматривает две заявки на проведение матча за шахматную корону - от Аргентины и Дубая.

"Первый день [матча за мировую шахматную корону] пройдет 20 декабря. Мы ожидаем, что контракт будет подписан в ближайшие пару дней. Мы говорим о Дубае и "Экспо-2020" (всемирной выставке, которая пройдет в Дубае - прим. ТАСС)", - сказал Сутовский.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен. Его соперником по матчу за шахматную корону станет победитель турнира претендентов, который пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

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Матч за мировую шахматную корону
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