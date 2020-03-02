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Футбол в Англии

Даниэл Старридж отстранен от футбола до 17 июня за нарушение правил о ставках

Его брат сделал ставку на возможный переход нападающего в "Севилью"

ТАСС, 2 марта. Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила от футбола и любой связанной с ним деятельности до 17 июня нападающего Даниэла Старриджа за нарушение правил о ставках. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу FA.

Срок дисквалификации отсчитывается с 2 марта, также 30-летний футболист должен будет выплатить штраф в размере 150 тыс. фунтов стерлингов.

В материалах дела сообщается, что Старридж признан виновным в распоряжении внутренней информацией, позволившей его брату Леону сделать ставку на возможный переход нападающего в испанскую "Севилью" в январе 2018 года.

Отстранение Старриджа будет действовать в том числе за пределами Англии.

На данный момент Старридж является свободным агентом после расторжения в понедельник контракта с турецким "Трабзонспором", который он представлял с августа. Также он выступал за английские "Манчестер Сити", "Челси", "Болтон", "Вест Бромвич" и "Ливерпуль". Форвард является двукратным победителем Лиги чемпионов (2011/12, 2018/19) и чемпионом Англии сезона-2009/10. За сборную Англии сыграл 26 матчей и забил 8 голов.

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