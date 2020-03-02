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КХЛ

ЦСКА обыграл дома "Торпедо" и повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0
Игроки ЦСКА Клас Дальбек и "Торпедо" Андрей Белевич Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Клас Дальбек и "Торпедо" Андрей Белевич
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. ЦСКА победил на своей площадке со счетом 3:0 нижегородское "Торпедо" в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 6092 зрителей.

Шайбами отметились Антон Слепышев (5-я минута), Марио Кемпе (8) и Линден Вей (24). Нападающий нижегородцев Тай Рэтти на 40-й минуте получил дисциплинарный штраф до конца игры.

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами. Капризов и Слепышев набирают очки на протяжении шести матчей, записав на свой счет по 12 и 11 очков соответственно. Для голкипера москвичей Ильи Сорокина этот матч стал десятым "сухим" в текущем сезоне КХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА трижды обыграл нижегородцев и один раз уступил в овертайме. До этого в плей-офф соперники пересекались в 2016 году, когда армейцы выиграли серию второго раунда со счетом 4-1.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, в текущем сезоне клуб второй раз кряду стал обладателям Кубка континента, который дается за победу в регулярном чемпионате. Всего в активе армейцев пять подобных трофеев, что является рекордным показателем. ЦСКА в 11-й раз из 12 сезонов КХЛ принимает участие в матчах навылет, помимо одной победы в Кубке Гагарина, клуб дважды играл в финале турнира. Лучшим результатом "Торпедо" является четвертьфинал сезонов-2011/12 и 2015/16, всего команда в девятый раз принимает участие в плей-офф.

Вторая встреча команд пройдет 4 марта в Москве.

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