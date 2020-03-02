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Шахматные турниры

Все партии первого дня этапа Гран-при FIDE в Лозанне среди женщин завершились вничью

Соревнования в Швейцарии завершатся 14 марта

ТАСС, 2 марта. Российская шахматистка Александра Горячкина, уступившая ранее в матче за мировую шахматную корону китаянке Цзюй Вэньцзюнь, сыграла вничью с соотечественницей Алиной Кашлинской в первом туре третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в швейцарской Лозанне.

Партии Александра Костенюк (Россия) - Нана Дзагнидзе (Грузия), Жансая Абдумалик (Казахстан) - Цзюй Вэньцзюнь, Антоанета Стефанова (Болгария) - Мари Себаг (Франция), Харика Дронавалли (Индия) - Пиа Крамлинг (Швеция), Анна Музычук (Украина) - Мария Музычук (Украина) также завершились вничью.

Партии второго раунда пройдут во вторник. Этап Гран-при в Лозанне завершится 14 марта.

Позднее пройдет еще один этап серии - на Сардинии (2-15 мая). Первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала Конеру, Костенюк выиграла этап в Монако. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

Теги
Шахматные турниры
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