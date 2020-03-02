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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России с шестью золотыми медалями выиграла общий зачет юниорского ЧЕ по фехтованию

В активе команды также по три серебряные и бронзовые награды

ТАСС, 2 марта. Российские спортсмены стали обладателями шести золотых медалей чемпионата Европы по фехтованию среди юниоров. Турнир прошел в хорватском Порече.

Обладателями золотых медалей стали Егор Ломага, победивший в турнире шпажистов, Кирилл Бородачев (рапира), мужская сборная России в командных турнирах по шпаге и по рапире и женская сборная России в командных первенствах по шпаге и рапире.

Также в активе россиян по три серебряные и бронзовые награды. Серебряные медали завоевали саблистка Дарья Дрозд, Антон Бородачев (рапира) и женская сборная России, ставшая второй в турнире по сабле. Бронзовые награды на счету Дмитрия Швелидзе (шпага), Кирилла Тюлюкова (сабля) и мужской сборной России в командном турнире по сабле.

В общем зачете сборная России заняла первое место, второй стала команда Венгрии (2-1-3), третьей - команда Италии (1-7-2).

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Летние олимпийские виды спорта
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