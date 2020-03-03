Тренерский штаб сборной России по футболу 16 марта объявит состав на товарищеские матчи

ТАСС, 3 марта. Тренерский штаб сборной России по футболу 16 марта объявит список игроков, которые будут вызваны на товарищеские матчи. Об этом сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия-24".

Тренировочный сбор в подмосковном Новогорске российская команда начнет 22 марта. Товарищеский матч между сборной России и командой Швеции пройдет 28 марта, с командой Молдавии россияне встретятся тремя днями позднее. Обе встречи пройдут в гостях.

"Список объявим 16 марта, за неделю [до первого товарищеского матча]", - сказал Черчесов.

Сборная России в рамках чемпионата Европы сыграет в Санкт-Петербурге с командами Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня), а также с командой Дании в Копенгагене (22 июня).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.