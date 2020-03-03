НБА разослала командам рекомендации по профилактике коронавируса

ТАСС, 3 марта. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) разработала для команд рекомендации по профилактике заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщает Associated Press.

Клубы получили список из 10 рекомендаций, согласно которым игрокам не следует "отбивать пять" болельщикам и незнакомцам, а также брать в руки предметы для автографа.

В остальном приводятся стандартные меры предосторожности при опасности заражения вирусной инфекцией. В письмах, разосланных командам, отмечается, что ассоциация пристально следит за ситуацией с распространением коронавируса.

В США новым коронавирусом заразились уже более 100 человек, шестеро умерли. Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.