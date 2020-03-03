World Athletics не станет отменять заседание совета в связи с коронавирусом

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не рассматривает возможность отмены из-за ситуации с коронавирусом заседания совета организации, где будет рассмотрен вопрос восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию, из-за эпидемии переносятся спортивные мероприятия, включая соревнования.

"Нет, мы не рассматриваем возможность отмены заседания совета", - говорится в сообщении.

Заседание совета, на котором планируется рассмотреть вопрос восстановления ВФЛА, пройдет 11-12 марта в Монако.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на выступления на международных стартах под нейтральным статусом. 29 января независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.

В понедельник Минспорт РФ восстановил госаккредитацию ВФЛА. Президент организации Евгений Юрченко сообщил, что направил в World Athletics письмо с признанием вины федерации в деле Лысенко.