Доход УЕФА от проведения чемпионата Европы 2020 года составит около €3 млрд

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Доход Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от проведения чемпионата Европы 2020 года составит порядка €3 млрд. Об этом на конгрессе УЕФА сообщил казначей организации Дэвид Гилл.

"Телевизионные права продаются более чем в 180 странах, всего ожидается, что турнир посмотрит 5 млрд зрителей, - сказал Гилл. - Чемпионат Европы принесет УЕФА почти €3 млрд, половина из которых поступит от продажи медиаправ".

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.