Агапитов: итальянские тяжелоатлеты готовятся к московскому ЧЕ в безопасном месте

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сборная Италии готовится к московскому чемпионату Европы по тяжелой атлетике в изолированном и безопасном месте. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Италия остается главным очагом распространения коронавируса в Европе. По последним данным, зафиксировано 1835 случаев заражения, 52 человека умерли. Федерация тяжелой атлетики Италии вместе с остальными европейскими национальными федерациями в срок подала расширенную заявку на участие в ЧЕ-2020.

"Если говорить про сборную Италии, то она готовится к чемпионату Европы в изолированном и безопасном месте. Никаких отказов от участия к нам от итальянцев не поступало. Завтра последний день заявок. По моей информации, для участия в соревнованиях заявилось 438 европейских спортсменов", - заключил Агапитов.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Москве с 2 по 12 апреля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.