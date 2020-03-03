Анкипанс покинул пост главного тренера рижского клуба КХЛ "Динамо"

ТАСС, 3 марта. Руководство рижского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером команды Гиртсом Анкипансом. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Во вторник состоялось заседание наблюдательного совета клуба, на котором выступление команды в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ было признано неудовлетворительным. В связи с этим было принято решение не продлевать на следующий сезон контракты с 44-летним Анкипансом и его тренерским штабом. Наблюдательный совет поручил правлению клуба представить кандидатов на должность главного тренера в течение месяца.

Анкипанс возглавил рижское "Динамо" в марте 2018 года. Ранее он на протяжении нескольких лет входил в тренерский штаб команды, периодически исполняя обязанности главного тренера. Под его руководством команда ни разу не выходила в плей-офф КХЛ.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата "Динамо" заняло 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очков в 62 матчах.