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КХЛ

Анкипанс покинул пост главного тренера рижского клуба КХЛ "Динамо"

Выступление команды в завершившемся регулярном чемпионате было признано неудовлетворительным

ТАСС, 3 марта. Руководство рижского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером команды Гиртсом Анкипансом. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Во вторник состоялось заседание наблюдательного совета клуба, на котором выступление команды в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ было признано неудовлетворительным. В связи с этим было принято решение не продлевать на следующий сезон контракты с 44-летним Анкипансом и его тренерским штабом. Наблюдательный совет поручил правлению клуба представить кандидатов на должность главного тренера в течение месяца.

Анкипанс возглавил рижское "Динамо" в марте 2018 года. Ранее он на протяжении нескольких лет входил в тренерский штаб команды, периодически исполняя обязанности главного тренера. Под его руководством команда ни разу не выходила в плей-офф КХЛ.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата "Динамо" заняло 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очков в 62 матчах.

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