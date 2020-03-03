Антон Миранчук надеется, что вернется к тренировкам в общей группе в ближайшее время

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук надеется на возвращение к тренировкам в общей группе в ближайшее время. Об этом Миранчук сообщил журналистам на мероприятии клуба в преддверии Международного женского дня.

Миранчук получил травму 1 февраля в матче против сербского "Партизана" на Кубке Париматч Премьер.

"Состояние отличное, надеюсь, что в ближайшее время вернусь в общую группу. Все будет зависеть от ощущений в ноге, сейчас вроде все нормально, просто уже хочется выйти на поле и набрать физическую форму. С [грозненским] "Ахматом" вряд ли сыграю", - сказал Миранчук.

В первой половине сезона-2019/20 Антон Миранчук провел в составе "Локомотива" 12 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну передачу.

"Локомотив" после 20 матчей занимает пятое место, набрав 35 очков. Железнодорожники примут "Ахмат" 8 марта в матче 21-го тура чемпионата России.