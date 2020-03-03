Мужская сборная России по баскетболу опустилась на 11-е место обновленного рейтинга FIBA

ТАСС, 3 марта. Мужская сборная России опустилась на 11-ю строчку таблицы рейтинга Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба организации.
В активе сборной России 585,4 балла. В прошлой версии рейтинга россияне занимали девятое место.
На прошедшем в Китае в 2019 году чемпионате мира россияне заняли 12-е место.
Лидирует команда США (781,6), второе место занимает сборная Испании (722,9), третье - команда Австралии (666,5).
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
- 1. США (781,6);
- 2. Испания (722,9);
- 3. Австралия (666,5);
- 4. Аргентина (663,7);
- 5. Сербия (661,3);
- 6. Франция (656,5);
- 7. Греция (647,4);
- 8. Литва (635,2);
- 9. Чехия (591,5);
- 10. Бразилия (589,4);
- 11. Россия (585,4).