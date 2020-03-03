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Сборные по баскетболу

Мужская сборная России по баскетболу опустилась на 11-е место обновленного рейтинга FIBA

В активе национальной команды 585,4 балла

ТАСС, 3 марта. Мужская сборная России опустилась на 11-ю строчку таблицы рейтинга Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В активе сборной России 585,4 балла. В прошлой версии рейтинга россияне занимали девятое место.

На прошедшем в Китае в 2019 году чемпионате мира россияне заняли 12-е место.

Лидирует команда США (781,6), второе место занимает сборная Испании (722,9), третье - команда Австралии (666,5).

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

  • 1. США (781,6);
  • 2. Испания (722,9);
  • 3. Австралия (666,5);
  • 4. Аргентина (663,7);
  • 5. Сербия (661,3);
  • 6. Франция (656,5);
  • 7. Греция (647,4);
  • 8. Литва (635,2);
  • 9. Чехия (591,5);
  • 10. Бразилия (589,4);
  • 11. Россия (585,4).
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