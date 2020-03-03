Мужская сборная России по баскетболу опустилась на 11-е место обновленного рейтинга FIBA

Дни скорости на Байкале. Гонки за рекордами и эксперименты на льду

Фестиваль автоспорта проходит с 24 февраля по 5 марта в проливе Малое Море, с 2011 года участники мероприятия поставили более 20 рекордов мира и России в разных классах автомобилей

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