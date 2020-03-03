{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига наций

Мостовой: матчи в Лиге наций будут хорошей тренировкой для сборной России по футболу

Россияне сыграют в одной группе с командами Сербии, Венгрии и Турции

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Матчи сборной России по футболу в группе 3 дивизиона B Лиги наций сезона-2020/21 нужно воспринимать как тренировочные игры. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.

Россияне сыграют в одной группе с командами Сербии, Венгрии и Турции.

Лига наций

"Я говорил еще при создании Лиги Наций, что никто не понимает, для чего и зачем этот турнир нужен, - сказал Мостовой. - Якобы команды получат дополнительный шанс, но все сильные сборные и так вышли на чемпионат Европы. Серьезно к этому относиться я до сих пор не могу, для меня это до сих пор является дополнительным, отличным тренировочным турниром для многих сборных, в том числе и нашей. Но в целом у нас группа хорошая, равная".

В прошлом розыгрыше Лиги Наций сборная России заняла второе место в группе 2 дивизиона В, где также выступали команды Швеции и Турции. "Вот спроси сейчас, с кем мы играли в прошлой Лиге наций, половина даже не вспомнит. Этот турнир для тех команд, которые никогда никуда не попадают", - отметил собеседник ТАСС.

Матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Первый тур - 3-5 сентября, второй тур - 6-8 сентября, третий тур - 8-10 октября, четвертый тур - 11-13 октября, пятый тур - 12-14 ноября, шестой тур - 15-17 ноября.

В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в конце 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).

Теги
Лига наций
Реклама на ТАСС
Еврокубки
"Химки" проиграли "Жальгирису" и прервали серию из трех побед в баскетбольной Евролиге
Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Химок" Алексей Швед, набравший 24 очка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС