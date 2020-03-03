Мостовой: матчи в Лиге наций будут хорошей тренировкой для сборной России по футболу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Матчи сборной России по футболу в группе 3 дивизиона B Лиги наций сезона-2020/21 нужно воспринимать как тренировочные игры. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.
Россияне сыграют в одной группе с командами Сербии, Венгрии и Турции.
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"Я говорил еще при создании Лиги Наций, что никто не понимает, для чего и зачем этот турнир нужен, - сказал Мостовой. - Якобы команды получат дополнительный шанс, но все сильные сборные и так вышли на чемпионат Европы. Серьезно к этому относиться я до сих пор не могу, для меня это до сих пор является дополнительным, отличным тренировочным турниром для многих сборных, в том числе и нашей. Но в целом у нас группа хорошая, равная".
В прошлом розыгрыше Лиги Наций сборная России заняла второе место в группе 2 дивизиона В, где также выступали команды Швеции и Турции. "Вот спроси сейчас, с кем мы играли в прошлой Лиге наций, половина даже не вспомнит. Этот турнир для тех команд, которые никогда никуда не попадают", - отметил собеседник ТАСС.
Матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Первый тур - 3-5 сентября, второй тур - 6-8 сентября, третий тур - 8-10 октября, четвертый тур - 11-13 октября, пятый тур - 12-14 ноября, шестой тур - 15-17 ноября.
В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в конце 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).