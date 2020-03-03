Горячкина победила Костенюк во втором туре этапа Гран-при FIDE в Лозанне

ТАСС, 3 марта. Российская шахматистка Александра Горячкина победила белыми фигурами соотечественницу Александру Костенюк во втором туре третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в швейцарской Лозанне.

Грузинка Нана Дзагнидзе переиграла белыми Жансаю Абдумалик из Казахстана. Партии Алина Кашлинская (Россия) - Мария Музычук (Украина), Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - Антоанета Стефанова (Болгария), Мари Себаг (Франция) - Харика Дронавалли (Индия), Пиа Крамлинг (Швеция) - Анна Музычук (Украина) завершились вничью.

Партии третьего тура пройдут в среду. Этап Гран-при в Лозанне завершится 14 марта.

Позднее пройдет еще один этап серии - на Сардинии (2-15 мая). Первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала Конеру, Костенюк выиграла этап в Монако. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.