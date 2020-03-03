Легкоатлетка Чичерова заявила, что завершила зимний сезон с чувством неудовлетворенности

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова, занявшая второе место на Кубке Москвы, завершила зимний сезон с чувством неудовлетворенности от того, что не сумела реализовать себя. Об этом Чичерова сообщила журналистам.

Чичерова на Кубке Москвы сумела покорить планку на высоте 1,88 метра. Лучший результат зимнего сезона она показала в начале февраля на "Русской зиме" - 1,96 м.

"Этой зимой у меня нет достаточной тренировочной базы, нога не толкает. У меня нет уверенности сейчас, что могу разбежаться и полететь вверх. Я в начале разбега уже думаю о том, что устала, но каждый раз выхожу с мыслью переломить ситуацию. Понимаю, что нужно просто нормально тренироваться и иметь хороший настрой", - призналась Чичерова.

Победительница Олимпийских игра 2012 года начала подготовку к сезону непривычно поздно для себя - 6 декабря. "Поэтому так и сложилось все не очень хорошо. Общую работу нужно было сделать в нормальном режиме, чтобы потом был определенный запас, за счет которого можно было успешно выступать в сезоне. Но я не жалею, что поставила себя в такую ситуацию, это тоже опыт. Может и хорошо, что ты уходишь на отдых с чувством неудовлетворенности, которое может стать стимулом для хороших результатов летом", - добавила Чичерова.

"Думаю, что сейчас я две недельки отдохну, и его найду. А так, когда глаз не горит, ничего не получается. Свет выключился, поэтому мне нужно найти источник энергии. Я думаю, что все будет нормально", - подытожила спортсменка.