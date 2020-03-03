"Химки" проиграли "Жальгирису" и прервали серию из трех побед в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 3 марта. Росссийский баскетбольный клуб "Химки" в гостях проиграл литовскому "Жальгирису" со счетом 85:96 в матче 27-го тура Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Химок" Алексей Швед, набравший 24 очка. Также в составе российской команды дабл-дабл оформил форвард Йонас Жеребко - 17 очков и 10 подборов.

"Химки" опустились на десятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 12 побед при 15 поражениях. "Жальгирис" идет девятым с тем же числом побед, опережая российский клуб по дополнительным показателям.

В следующем матче "Химки" 6 марта на домашней площадке примут турецкий "Фенербахче", а "Жальгирис" днем ранее в гостях сыграет с российским "Зенитом" (Санкт-Петербург).