{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

"Саарбрюккен" стал первым клубом из региональной лиги, вышедшим в полуфинал Кубка Германии

В четвертьфинале в серии пенальти была обыграна дюссельдорфская "Фортуна"

ТАСС, 3 марта. Футбольный клуб "Саарбрюккен", выступающий в юго-западной региональной лиге Германии (4-й по силе дивизион страны), в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Германии по пенальти победил "Фортуну" из Дюссельдорфа, которая представляет высший дивизион германского футбола. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, серия пенальти - 7:6.

В составе победителей гол забил Тобиас Янике (31-я минута). У проигравших отличился Матиас Йоргенсен (90). Вратарь "Саарбрюккена" Даниэль Бац отразил пенальти в исполнении Роувена Хеннингса на 83-й минуте встречи, а также четыре одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии. Голкипер "Фортуны" Флориан Кастенмайер сделал голевую передачу головой на Йоргенсена.

В полуфинале "Саарбрюккен" сыграет с победителем матча между "Айнтрахтом" (Франкфурт) и "Вердером", который пройдет 4 марта.

"Саарбрюккен" стал первым клубом из региональной лиги, которому удалось дойти до полуфинала Кубка Германии. Последний раз "Саарбрюккен" выступал в высшем дивизионе чемпионата Германии в 1992 году. Клуб является двукратным серебряным призером первенства страны (1943, 1952) и финалистом Кубка Интертото (1990/91).

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Российские фигуристы вступают в борьбу на чемпионате мира среди юниоров в Эстонии
Россияне будут фаворитами практически во всех дисциплинах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС