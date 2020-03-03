"Саарбрюккен" стал первым клубом из региональной лиги, вышедшим в полуфинал Кубка Германии

ТАСС, 3 марта. Футбольный клуб "Саарбрюккен", выступающий в юго-западной региональной лиге Германии (4-й по силе дивизион страны), в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Германии по пенальти победил "Фортуну" из Дюссельдорфа, которая представляет высший дивизион германского футбола. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, серия пенальти - 7:6.

В составе победителей гол забил Тобиас Янике (31-я минута). У проигравших отличился Матиас Йоргенсен (90). Вратарь "Саарбрюккена" Даниэль Бац отразил пенальти в исполнении Роувена Хеннингса на 83-й минуте встречи, а также четыре одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии. Голкипер "Фортуны" Флориан Кастенмайер сделал голевую передачу головой на Йоргенсена.

В полуфинале "Саарбрюккен" сыграет с победителем матча между "Айнтрахтом" (Франкфурт) и "Вердером", который пройдет 4 марта.

"Саарбрюккен" стал первым клубом из региональной лиги, которому удалось дойти до полуфинала Кубка Германии. Последний раз "Саарбрюккен" выступал в высшем дивизионе чемпионата Германии в 1992 году. Клуб является двукратным серебряным призером первенства страны (1943, 1952) и финалистом Кубка Интертото (1990/91).