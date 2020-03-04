Матчем "Спартак" - ЦСКА стартует 1/4 финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Тремя матчами в среду стартует 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу. В розыгрыше турнира, финал которого состоится 13 мая в Екатеринбурге, остались пять представителей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и три участника первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Центральным матчем станет московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Встреча пройдет на "Открытие-Арене" и начнется в 19:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Перед стартом нынешнего сезона формат Кубка России претерпел изменение - команды проводят на каждой стадии по одному матчу, тогда как годом ранее соперники с четвертьфинала выявляли сильнейшего в двух встречах. В случае ничейного результата в основное время будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут, если победитель не определится и в них, то сильнейшего выявит серия пенальти.

"Спартак" и ЦСКА сыграют между собой в Кубке России в пятый раз, но на столь ранней стадии встретятся впервые, в предыдущих четырех играх красно-белые не одержали ни одной победы. Последний матч в рамках кубка прошел в 2011 году, в полуфинале армейцы одержали победу в серии пенальти, а основное время закончилось со счетом 3:3, в полуфинале розыгрыша сезона-1999/00 армейцы оказались сильнее со счетом 3:1. Дважды команды играли между собой в финале, в 1994 году красно-синие выиграли по пенальти, основное и дополнительное время завершилось вничью - 2:2, а в 2006 году ЦСКА разгромил своего соперника со счетом 3:0. В предстоящем матче "Спартаку" из-за травм не помогут вратарь Александр Селихов, полузащитник Наиль Умяров и нападающий Андре Шюррле.

В турнирной таблице премьер-лиги "Спартак" после 20-го тура занимает девятое место и отстает от зоны еврокубков на 10 очков, что означает, что борьба за Кубок России является приоритетом красно-белых в нынешнем сезоне. "Спартак" удачно начал весеннюю часть чемпионата, обыграв на выезде "Динамо" со счетом 2:0. ЦСКА занимает пятое место в таблице, в первом матче после зимней паузы армейцы на последней минуте ушли от поражения в домашней встрече с "Уралом" благодаря голу Марио Фернандеса (1:1). Фернандес отличился в матче между "Спартаком" и ЦСКА в чемпионате России этого сезона, но дубль защитника "Спартака" Самюэля Жиго принес победу красно-белым (2:1).

Лидер текущего чемпионата России "Зенит" на выезде сыграет с "Ахматом", начало - 18:00 мск. В составе команды из Санкт-Петербурга под вопросом участие в игре двух нападающих - Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. В другом матче дня ярославский "Шинник" примет екатеринбургский "Урал", встреча начнется в 18:30 мск. В четверг "Химки" сыграют с московским "Торпедо".

На данный момент в России матчи с использованием видеоассистента рефери (VAR) могут проводиться только на стадионах команд премьер-лиги, так как на других аренах нет соответствующего оборудования. Встречи в Ярославле и Химках пройдут без VAR. Самым титулованным клубом Кубка России является прошлогодний обладатель трофея московский "Локомотив" (8 побед). Семь раз трофей доставался ЦСКА, по три - "Спартаку" и "Зениту", по одному - "Динамо", "Ростову", "Рубину", "Торпедо", "Тереку" (ныне "Ахмат") и "Тосно".