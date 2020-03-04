"Челси" обыграл "Ливерпуль" в 1/8 финала Кубка Англии по футболу

ТАСС, 4 марта. "Челси" со счетом 2:0 обыграл "Ливерпуль" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на "Стэмфорд Бридж".

Голы в матче забили Виллиан (13-я минута) и Росс Баркли (64).

"Ливерпуль" впервые в сезоне потерпел два поражения подряд. В прошлом матче в рамках 28-го тура чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа на выезде уступили "Уотфорду" (0:3), при этом команда из Ливерпуля впервые с августа 2016 года пропустила больше одного мяча в трех встречах кряду.

"Челси" и "Ливерпуль" в 11-й раз встретились в рамках Кубка Англии, лондонский клуб выиграл в седьмой раз, "Ливерпуль" побеждал в четырех встречах.

"Челси" пять раз становился победителем Кубка Англии, "Ливерпуль" выигрывал этот трофей семь раз. Соперник лондонцев по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.