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Лига наций

Сборная России первый матч в Лиге наций проведет против команды Сербии 3 сентября

Жеребьевка группового этапа турнира состоялась во вторник, соперниками российской команды по группе также являются сборные Турции и Венгрии
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

АМСТЕРДАМ, 4 марта. /ТАСС/. Пресс-служба футбольной Лиги наций опубликовала расписание группового этапа турнира. 

Ранее в Амстердаме состоялась жеребьевка, по итогам которой соперниками сборной России по группе 3 дивизиона В стали команды Турции, Сербии и Венгрии.

1-й тур: Россия - Сербия, 3 сентября 
2-й тур: Венгрия - Россия, 6 сентября
3-й тур: Россия - Турция, 9 октября
4-й тур: Россия - Венгрия, 12 октября
5-й тур: Турция - Россия, 14 ноября
6-й тур: Сербия - Россия, 17 ноября

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В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре - декабре 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).

В Лиге наций - 2020/21 сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D. Турнир призван заменить товарищеские матчи. Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняла второе место и не сумела завоевать право на повышение в классе.

 

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Лига наций
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