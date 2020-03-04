Сборная России первый матч в Лиге наций проведет против команды Сербии 3 сентября

АМСТЕРДАМ, 4 марта. /ТАСС/. Пресс-служба футбольной Лиги наций опубликовала расписание группового этапа турнира.
Ранее в Амстердаме состоялась жеребьевка, по итогам которой соперниками сборной России по группе 3 дивизиона В стали команды Турции, Сербии и Венгрии.
1-й тур: Россия - Сербия, 3 сентября
2-й тур: Венгрия - Россия, 6 сентября
3-й тур: Россия - Турция, 9 октября
4-й тур: Россия - Венгрия, 12 октября
5-й тур: Турция - Россия, 14 ноября
6-й тур: Сербия - Россия, 17 ноября
В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре - декабре 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).
В Лиге наций - 2020/21 сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D. Турнир призван заменить товарищеские матчи. Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняла второе место и не сумела завоевать право на повышение в классе.
️#NationsLeague. OFFICIEL. Les dates de tous les matches.— Nations League (@EURO2020FR) March 3, 2020
Le plus immanquable? pic.twitter.com/BRWbzM04wk