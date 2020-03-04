{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Старт дебютного сезона Африканской баскетбольной лиги перенесли из-за коронавируса

Первый матч должен был пройти 13 марта

ТАСС, 4 марта. Начало первого в истории сезона Африканской баскетбольной лиги перенесено из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщила пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Первый матч новой лиги должен был состояться 13 марта в Дакаре (Сенегал). Новые сроки старта чемпионата не приводятся.

Организаторами Африканской баскетбольной лиги являются НБА и Международная федерация баскетбола (FIBA). В турнире будут участвовать 12 команд из разных частей Африки.

Первый случай заражения коронавирусом в Африке был выявлен 19 февраля. В Сенегале зафиксировано два случая.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
НХЛ
Анисимов получил травму после столкновения с Малкиным в матче НХЛ
Хоккеист "Оттавы" отправился в раздевалку и не смог продолжить встречу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС