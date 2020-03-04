Старт дебютного сезона Африканской баскетбольной лиги перенесли из-за коронавируса

ТАСС, 4 марта. Начало первого в истории сезона Африканской баскетбольной лиги перенесено из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщила пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Первый матч новой лиги должен был состояться 13 марта в Дакаре (Сенегал). Новые сроки старта чемпионата не приводятся.

Организаторами Африканской баскетбольной лиги являются НБА и Международная федерация баскетбола (FIBA). В турнире будут участвовать 12 команд из разных частей Африки.

Первый случай заражения коронавирусом в Африке был выявлен 19 февраля. В Сенегале зафиксировано два случая.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.