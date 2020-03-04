Участникам эстафеты олимпийского огня будут мерить температуру из-за коронавируса

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Организаторы Олимпиады 2020 года в Токио в связи с распространением коронавируса разработали ряд мер в отношении проведения эстафеты олимпийского огня, которая должная стартовать на территории Японии в конце марта. Об этом сообщило в среду агентство Киодо.

По его сведениям, речь идет о сокращении масштабов сопутствующих мероприятий и ограничении доступа к ним обычной публики. Кроме того, участникам эстафеты, а также организаторам на местах будут постоянно измерять температуру. При обнаружении признаков недомогания от участия в забеге будет предложено отказаться.

Отмечается, что политика проведения эстафеты будет отличаться от региона к региону в зависимости от распространения инфекции. На данный момент число зараженных коронавирусом в Японии достигло тысячи человек, 12 умерли. Среди зараженных большинство (706 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс").

Ранее сообщалось, что церемонии зажжения и передачи олимпийского огня, а также эстафета в Греции пройдут, как запланировано, однако будут приняты меры для недопущения распространения коронавируса, в частности будут отменены приемы для гостей церемонии, без зрителей пройдет генеральная репетиция церемонии зажжения огня.

Старт забега в Японии состоится 26 марта 2020 года в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от разрушительного цунами и аварии на одноименной АЭС. Завершится эстафета в Токио 24 июля в день открытия Игр.