"Самая сложная группа на бумаге". Сборная России узнала соперников по Лиге наций

АМСТЕРДАМ, 4 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу в дивизионе B Лиги наций сезона-2020/21 сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии. Соперники национальной команды определились в результате жеребьевки, которая прошла в столице Нидерландов.
В первом туре сборная России сыграет дома против команды Сербии 3 сентября, во втором - на выезде с командой Венгрии 6 сентября, в третьем - дома с командой Турции 9 октября, в четвертом - дома с командой Венгрии 12 октября, в пятом - на выезде с командой Турции 14 ноября, в шестом - на выезде с командой Сербии 17 ноября.
Предстоящий розыгрыш турнира станет вторым в истории, его первым победителем была сборная Португалии. Сборная России в сезоне-2018/19 также выступала в дивизионе B, где заняла второе место в группе с командами Швеции и Турции. Тогда в дивизионах A, B и C было по 12 сборных (четыре группы по три команды). В сентябре 2019 года на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение об увеличении трех дивизионов до 16 команд, в результате чего 12 сборных избежали понижения в классе.
В предстоящем розыгрыше Лиги наций сборные 55 ассоциаций были распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D. В стартующем в сентябре турнире командам предстоит разыграть две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре - декабре 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).
По итогам жеребьевки в дивизионе A были сформированы следующие группы: Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина, Польша; Англия, Бельгия, Дания, Исландия; Швейцария, Испания, Украина, Германия; Португалия, Франция, Швеция, Хорватия. В дивизионе B, помимо квартета со сборными России, Сербии, Турции и Венгрии, были составлены еще три группы: Австрия, Румыния, Северная Ирландия, Норвегия; Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль; Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария. В дивизионе С: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория; Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия; Молдавия, Словения, Косово, Греция; Казахстан, Литва, Белоруссия, Албания. Дивизион D состоит из двух групп: в первой сыграют сборные Мальты, Андорры, Латвии и Фарерских Островов, во второй - Сан-Марино, Лихтенштейна и Гибралтара.
России досталась самая сложная группа дивизиона B
Когда во время жеребьевки была сформирована группа с участием сборной России, по залу пронесся удивленно-одобрительный гул - все, от журналистов до представителей сборных, таким образом оценили силу квартета. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с ТАСС согласился с такой оценкой футбольной общественности.
"Согласен, что на бумаге у нас самая сложная группа [в дивизионе B], - сказал Черчесов. - Турки нам опять попались, они и в прошлой Лиге наций с нами были. Сербы - традиционно сильная команда, с которой мы играем [товарищеский матч] перед чемпионатом Европы. Венгры в последнее время тоже прибавляют, поэтому нам предстоят интересные матчи".
По мнению тренера российской сборной, самым сложным из доставшихся соперников является команда Турции. "Только что говорил с их тренером [Шенолом] Гюнешем, они всегда с ним сильно играли. Я видел также, как сербы играли с Украиной в отборочном цикле, были моменты, в которых украинцы были сильнее", - отметил специалист.
В оценке соперников с Черчесовым согласился бывший главный тренер сборной Анатолий Бышовец. "Нельзя сказать, что группа непроходная, у нас есть все шансы на успех. Турция - это уже не та команда, которая была два года назад, но ее можно рассматривать как соперника, с которым мы будем бороться за первое место в группе. Легких матчей не будет, не стал бы недооценивать Венгрию", - сказал он.
Более оптимистично о шансах сборной России высказался другой экс главный тренер команды Борис Игнатьев. "Я бы выделил из этой группы нашу команду, считаю, что сборная России будет фаворитом группы, - заявил он ТАСС. - Наверное, сборные Сербии и Турции составят конкуренцию. Думаю, что судьба первого места определится в матчах между этими тремя командами, венгры все-таки послабее нас".
Сборная России не проигрывала соперникам по Лиге наций
В новейшей истории сборная России успела поиграть со всеми соперниками по Лиге наций. За это время ни сербы, ни турки, ни венгры не смогли обыграть россиян. Первые с 2008 года провели против сборной России четыре товарищеских матча (два поражения и две ничьих). Последняя на данный момент очная встреча состоялась 5 июня 2016 года перед чемпионатом Европы во Франции, тогда команды разошлись миром - 1:1. Еще одна товарищеская игра команд состоится 6 июня 2020 года в Москве перед европейским первенством.
Со сборной Турции россияне играли совсем недавно - осенью 2018 года в первом розыгрыше Лиги наций. Тогда команда Станислава Черчесова одержала две победы (2:1 - на выезде, 2:0 - дома). Всего же в шести играх турки два раза сумели добиться ничейного результата, еще четыре раза они потерпели поражение. Что касается сборной Венгрии, эта команда в пяти играх сумела один раз сыграть вничью, еще четыре встречи завершились поражениями. Последнее из них датировано летом 2017 года, тогда россияне одержали крупную победу - 3:0.
Такая статистика, а также игра на чемпионате мира 2018 года и уверенное прохождение отбора на чемпионат Европы 2020 года напрямую сказались на оценке сборной России со стороны главных тренеров команд-соперниц. Так, наставник сербской сборной Любиша Тумбакович назвал группу с командами России, Турции и Венгрии сложной. "Для нас это будет отличная возможность проверить себя, со сборной России до конца года мы сыграем трижды", - отметил специалист, слова которого приводит пресс-служба Футбольного союза Сербии.
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш назвал российскую сборную фаворитом группы. "Мы уважаем команды Венгрии и Сербии, но сборная Россия сильнее их, однако мы должны ее пройти, чтобы выйти в дивизион А. С россиянами мы играли в 2018 году, у них хорошая команда, которая здорово играла на чемпионате мира. Думаю, что предстоят отличные поединки", - сказал он ТАСС.
Более радикален был главный тренер сборной Венгрии Марко Росси, назвавший всех соперников своей команды фаворитами группы. "В этой группе мы, несомненно, являемся слабейшими, но для нас это отличная возможность для роста", - заявил итальянский специалист.