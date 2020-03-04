"Самая сложная группа на бумаге". Сборная России узнала соперников по Лиге наций

АМСТЕРДАМ, 4 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу в дивизионе B Лиги наций сезона-2020/21 сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии. Соперники национальной команды определились в результате жеребьевки, которая прошла в столице Нидерландов.

В первом туре сборная России сыграет дома против команды Сербии 3 сентября, во втором - на выезде с командой Венгрии 6 сентября, в третьем - дома с командой Турции 9 октября, в четвертом - дома с командой Венгрии 12 октября, в пятом - на выезде с командой Турции 14 ноября, в шестом - на выезде с командой Сербии 17 ноября. Предстоящий розыгрыш турнира станет вторым в истории, его первым победителем была сборная Португалии. Сборная России в сезоне-2018/19 также выступала в дивизионе B, где заняла второе место в группе с командами Швеции и Турции. Тогда в дивизионах A, B и C было по 12 сборных (четыре группы по три команды). В сентябре 2019 года на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение об увеличении трех дивизионов до 16 команд, в результате чего 12 сборных избежали понижения в классе. В предстоящем розыгрыше Лиги наций сборные 55 ассоциаций были распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D. В стартующем в сентябре турнире командам предстоит разыграть две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре - декабре 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира). По итогам жеребьевки в дивизионе A были сформированы следующие группы: Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина, Польша; Англия, Бельгия, Дания, Исландия; Швейцария, Испания, Украина, Германия; Португалия, Франция, Швеция, Хорватия. В дивизионе B, помимо квартета со сборными России, Сербии, Турции и Венгрии, были составлены еще три группы: Австрия, Румыния, Северная Ирландия, Норвегия; Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль; Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария. В дивизионе С: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория; Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия; Молдавия, Словения, Косово, Греция; Казахстан, Литва, Белоруссия, Албания. Дивизион D состоит из двух групп: в первой сыграют сборные Мальты, Андорры, Латвии и Фарерских Островов, во второй - Сан-Марино, Лихтенштейна и Гибралтара. России досталась самая сложная группа дивизиона B Когда во время жеребьевки была сформирована группа с участием сборной России, по залу пронесся удивленно-одобрительный гул - все, от журналистов до представителей сборных, таким образом оценили силу квартета. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с ТАСС согласился с такой оценкой футбольной общественности.

"Согласен, что на бумаге у нас самая сложная группа [в дивизионе B], - сказал Черчесов. - Турки нам опять попались, они и в прошлой Лиге наций с нами были. Сербы - традиционно сильная команда, с которой мы играем [товарищеский матч] перед чемпионатом Европы. Венгры в последнее время тоже прибавляют, поэтому нам предстоят интересные матчи". По мнению тренера российской сборной, самым сложным из доставшихся соперников является команда Турции. "Только что говорил с их тренером [Шенолом] Гюнешем, они всегда с ним сильно играли. Я видел также, как сербы играли с Украиной в отборочном цикле, были моменты, в которых украинцы были сильнее", - отметил специалист. В оценке соперников с Черчесовым согласился бывший главный тренер сборной Анатолий Бышовец. "Нельзя сказать, что группа непроходная, у нас есть все шансы на успех. Турция - это уже не та команда, которая была два года назад, но ее можно рассматривать как соперника, с которым мы будем бороться за первое место в группе. Легких матчей не будет, не стал бы недооценивать Венгрию", - сказал он. Более оптимистично о шансах сборной России высказался другой экс главный тренер команды Борис Игнатьев. "Я бы выделил из этой группы нашу команду, считаю, что сборная России будет фаворитом группы, - заявил он ТАСС. - Наверное, сборные Сербии и Турции составят конкуренцию. Думаю, что судьба первого места определится в матчах между этими тремя командами, венгры все-таки послабее нас". Сборная России не проигрывала соперникам по Лиге наций В новейшей истории сборная России успела поиграть со всеми соперниками по Лиге наций. За это время ни сербы, ни турки, ни венгры не смогли обыграть россиян. Первые с 2008 года провели против сборной России четыре товарищеских матча (два поражения и две ничьих). Последняя на данный момент очная встреча состоялась 5 июня 2016 года перед чемпионатом Европы во Франции, тогда команды разошлись миром - 1:1. Еще одна товарищеская игра команд состоится 6 июня 2020 года в Москве перед европейским первенством.