Мужская сборная РФ по бобслею не сумела завоевать третью лицензию на следующий сезон КМ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по бобслею по итогам сезона не сумела завоевать право выступать на этапах Кубка мира сезона-2020/21 максимальным количеством экипажей. Как сообщил ТАСС старший тренер команды Павел Щегловский, в следующем сезоне россияне будут выступать двумя экипажами в соревнованиях двоек и четверок.

"Мы бы спокойно в этом сезоне завоевали третью лицензию, если бы не болезнь пилота Максима Андрианова, который вынужден был пропустить три январских этапа Кубка мира. Алексей Стульнев у нас занимает итоговое шестое место в рейтинге IBSF [Международной федерации бобслея и скелетона], Ростислав Гайтюкевич - 13-й. Если бы Андрианов не болел, а выступал, то он обязательно бы попал в топ-25 и тогда на следующий сезон у нас было бы три лицензии", - сказал Щегловский.