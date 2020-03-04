Мужская сборная РФ по бобслею не сумела завоевать третью лицензию на следующий сезон КМ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по бобслею по итогам сезона не сумела завоевать право выступать на этапах Кубка мира сезона-2020/21 максимальным количеством экипажей. Как сообщил ТАСС старший тренер команды Павел Щегловский, в следующем сезоне россияне будут выступать двумя экипажами в соревнованиях двоек и четверок.
"Мы бы спокойно в этом сезоне завоевали третью лицензию, если бы не болезнь пилота Максима Андрианова, который вынужден был пропустить три январских этапа Кубка мира. Алексей Стульнев у нас занимает итоговое шестое место в рейтинге IBSF [Международной федерации бобслея и скелетона], Ростислав Гайтюкевич - 13-й. Если бы Андрианов не болел, а выступал, то он обязательно бы попал в топ-25 и тогда на следующий сезон у нас было бы три лицензии", - сказал Щегловский.
Только две сборные будут представлены максимальным количеством экипажей в следующем сезоне Кубка мира - Германии и Латвии.
"Что касается женщин, то в следующем сезоне мы в Кубке мира также будем представлены максимальным количеством экипажей - тремя", - добавил тренер.
Квота мужской сборной России впервые после многих лет сократилась с трех экипажей до двух после сезона-2018/19.
В прошлом сезоне розыгрыш Кубка мира включил в себя восемь этапов, сборная России сумела завоевать одну золотую награду (женщины). На чемпионате мира 2020 года россияне не сумели выиграть медалей.