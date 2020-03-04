Олег Матыцин включен в попечительский совет РФС

ТАСС, 4 марта. Министр спорта Олег Матыцин включен в попечительский совет Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС, которое состоялось во вторник. Также сообщается, что в состав попечительского совета вошел генеральный директор "Почты России" Максим Акимов. Бывший министр спорта России Павел Колобков исключен из состава совета.

Матыцин был назначен на должность министра спорта 21 января.

Кроме того, на заседании бюро исполкома были утверждены календарный план, места проведения финальных турниров и изменения в регламент первенства России среди команд спортивных школ сезона-2019/20, а также положение о соревнованиях "Кожаный мяч".