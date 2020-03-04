{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

В Башкирии планируют привлечь 1,5 млрд рублей из бюджета РФ на строительство центра борьбы

В августе 2019 года в Уфе начато строительство центра спортивной борьбы, которое планируется сдать к 2021 году

УФА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии рассчитывают привлечь порядка 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство центра борьбы в Уфе. Об этом сообщил в среду министр спорта и молодежной политики республики Руслан Хабибов на заседании коллегии министерства.

"Оценка сметной стоимости центра спортивной борьбы - 3 млрд 186 млн рублей. Главой республики поставлена задача о привлечении финансирования за счет федерального бюджета, и мы на сегодняшний день уже подготовили документы, до 1 мая эти документы будут внесены в Министерство спорта РФ. Надеемся привлечь до 50%", - сообщил Хабибов.

Республика намерена проводить крупные мероприятия для привлечения дополнительного финансирования на строительство объектов, отметил министр. В Башкирии с 2019 года реализуется проект "Спортивная борьба в школах", на данный момент на средства президентского гранта и внебюджетных средств оборудованы 16 школ, к 2024 году занятия по борьбе должны проводиться в 200 школах, охват учеников должен достичь 16 тыс. человек, добавил Хабибов.

В августе 2019 года в Уфе начато строительство центра спортивной борьбы, которое планируется сдать к 2021 году. Его площадь составит порядка 29 тыс. кв. м, комплекс будет включать в себя универсальный спортивно-концертный зал на 3400 зрителей, 19 борцовских ковров, детско-юношескую спортивную школу, гостиницу, конференц-зал, медико-восстановительный центр. В центре планируется развивать греко-римскую борьбу, вольную борьбу, самбо, дзюдо и национальную борьбу "куреш".

В 2021 году Уфа примет юношеский чемпионат мира по борьбе.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Болельщик "Зенита" осужден на семь суток за попытку отобрать флаг у фанатов "Локомотива"
Фанат также нарушил правила прохода по трибунам стадиона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС