В Башкирии планируют привлечь 1,5 млрд рублей из бюджета РФ на строительство центра борьбы

УФА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии рассчитывают привлечь порядка 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство центра борьбы в Уфе. Об этом сообщил в среду министр спорта и молодежной политики республики Руслан Хабибов на заседании коллегии министерства.

"Оценка сметной стоимости центра спортивной борьбы - 3 млрд 186 млн рублей. Главой республики поставлена задача о привлечении финансирования за счет федерального бюджета, и мы на сегодняшний день уже подготовили документы, до 1 мая эти документы будут внесены в Министерство спорта РФ. Надеемся привлечь до 50%", - сообщил Хабибов.

Республика намерена проводить крупные мероприятия для привлечения дополнительного финансирования на строительство объектов, отметил министр. В Башкирии с 2019 года реализуется проект "Спортивная борьба в школах", на данный момент на средства президентского гранта и внебюджетных средств оборудованы 16 школ, к 2024 году занятия по борьбе должны проводиться в 200 школах, охват учеников должен достичь 16 тыс. человек, добавил Хабибов.

В августе 2019 года в Уфе начато строительство центра спортивной борьбы, которое планируется сдать к 2021 году. Его площадь составит порядка 29 тыс. кв. м, комплекс будет включать в себя универсальный спортивно-концертный зал на 3400 зрителей, 19 борцовских ковров, детско-юношескую спортивную школу, гостиницу, конференц-зал, медико-восстановительный центр. В центре планируется развивать греко-римскую борьбу, вольную борьбу, самбо, дзюдо и национальную борьбу "куреш".

В 2021 году Уфа примет юношеский чемпионат мира по борьбе.