Матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесен из-за плохого состояния газона

ТАСС, 4 марта. Встреча 1/4 финала Олимп - Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" перенесена из-за плохого состояния газона на стадионе в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча должна была состояться в среду и начаться в 18:30 мск. Новая дата матча будет объявлена позднее. Согласно регламенту турнира, "Шинник" должен будет компенсировать "Уралу" и РФС часть расходов по организации матча.

Ранее в среду пресс-служба "Урала" опубликовала фото газона, президент клуба Григорий Иванов рассказал ТАСС, что поле находится в плохом состоянии, однако заявил, что клуб готов принять участие в игре.