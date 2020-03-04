Матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесен из-за плохого состояния газона

ТАСС, 4 марта. Встреча 1/4 финала Олимп - Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" перенесена из-за плохого состояния газона на стадионе в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Встреча должна была состояться в среду и начаться в 18:30 мск. Новая дата матча будет объявлена позднее. Согласно регламенту турнира, "Шинник" должен будет компенсировать "Уралу" и РФС часть расходов по организации матча.
Ранее в среду пресс-служба "Урала" опубликовала фото газона, президент клуба Григорий Иванов рассказал ТАСС, что поле находится в плохом состоянии, однако заявил, что клуб готов принять участие в игре.
В других четвертьфиналах Кубка России в среду "Спартак" сыграет с ЦСКА, встреча пройдет в Москве на "Открытие-Арене" и начнется в 19:30 мск, грозненский "Ахмат" примет петербургский "Зенит", матч начнется в 18:00 мск. В четверг состоится встреча между "Химками" и московским "Торпедо". Финал турнира пройдет 13 мая в Екатеринбурге.