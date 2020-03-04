Президиум ВФЛА 6 марта определит вице-президентов организации

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Имена вице-президентов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будут определены на заседании президиума организации 6 марта. Об этом сообщил журналистам президент ВФЛА Евгений Юрченко.

"Мы собираемся провести 6 марта заседание президиума и на следующий рабочий день объявить имена вице-президентов", - сказал Юрченко.

Вице-президенты будут выбраны из состава президиума ВФЛА, в который входят Эдуард Безуглов, Камран Бабаев, Станислав Бирюков, Вячеслав Иваненко, Валерий Мамонов, Сергей Прохоренко, Алексей Плотников, Константин Синяков и Наталья Шубенкова.

Юрченко был избран президентом ВФЛА 28 февраля. Другие желающие поспорить за пост либо взяли самоотвод, либо были отсеяны решением рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР), которая взяла под управление погрузившуюся в системный кризис национальную федерацию.