Федерация бокса России рассчитывает на завоевание пяти лицензий в женском отборе на ОИ

АГАФОНИХА /Московская область/, 4 марта. /ТАСС/. Федерация бокса России уверена в том, что женская сборная завоюет пять лицензий на отборочном турнире к Олимпиаде-2020. Об этом на встрече с командой заявила заместитель генерального секретаря организации Татьяна Кириенко.

Ранее был объявлен состав женской команды на отборочный турнир в Лондоне. В него вошли Светлана Солуянова (весовая категория до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Земфира Магомедалиева (до 75 кг).

"Прекрасно знаем спортивные возможности и достоинства наших спортсменок. Уверены, что пять раз гимн Российской Федерации прозвучит в Лондоне", - сказала Кириенко.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Лондоне с 14 по 23 марта.