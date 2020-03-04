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Бокс

Конгресс Международной ассоциации бокса перенесен на 20 июня из-за коронавируса

Конгресс AIBA планируется провести в Будапеште

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Внеочередной конгресс Международной ассоциации бокса (AIBA), который должен был пройти 20 марта, перенесен из-за коронавируса на 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба AIBA.

Конгресс AIBA планируется провести в Будапеште.

"В связи с развитием ситуации вокруг коронавируса в Европе правительства разных стран рассматривают ограничительные меры, включая отмену событий, с целью предотвращения распространения коронавируса, - заявил исполняющий обязанности президента AIBA Мохаммед Мустасан. - Кроме того, AIBA получила письмо от Венгерской ассоциации бокса, которая просила отложить проведение внеочередного конгресса AIBA из-за опасений, высказанных органами здравоохранения Венгрии в отношении развития вспышки коронавируса и возникшего риска для всех делегатов. Венгерская боксерская ассоциация подтвердила свою готовность принять внеочередной конгресс AIBA в июне 2020 года".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

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