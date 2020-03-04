ФНЛ запретила "Шиннику" проводить матчи первенства на домашнем стадионе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Футбольная национальная лига (ФНЛ) обязала ярославский "Шинник" проводить матчи первенства Олимп-ФНЛ на резервном стадионе до тех пор, пока газон на домашней арене не будет приведен в надлежащее состояние. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Ближайший домашний матч 15 марта "Шинник" сыграет на резервном поле с волгоградским "Ротором".

В среду Российский футбольный союз перенес четвертьфинальный матч Олимп - Кубка России между "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" в связи с неудовлетворительным состоянием газона. Дата и место проведения встречи пока не определены.

"Шинник" занимает шестое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, набрав 40 очков в 25 матчах.