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Допинг в спорте

Легкоатлет Белоконь дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

Отстранение спортсмена отсчитывается с 31 июля 2018 года

ТАСС, 4 марта. Всероccийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала бегуна Андрея Белоконя на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Белоконь отстранен за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

Отсчет дисквалификации идет с 31 июля 2018 года. Отмечается, что аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные на Кубке России 2018 года.

Теги
Допинг
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