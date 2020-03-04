Легкоатлет Белоконь дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 4 марта. Всероccийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала бегуна Андрея Белоконя на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Белоконь отстранен за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

Отсчет дисквалификации идет с 31 июля 2018 года. Отмечается, что аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные на Кубке России 2018 года.