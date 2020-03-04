Мэрия Ярославля: газон стадиона "Шинник" оснастят системой укрепления травяного покрытия

В среду Российский футбольный союз перенес четвертьфинальный матч Олимп - Кубка России между "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" в связи с неудовлетворительным состоянием газона. Дата и место проведения встречи пока не определены.

"Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области совместно с управлением по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля в 2019 году проработали вопрос по улучшению травяного покрытия основной арены стадиона "Шинник". В результате город Ярославль вступил в федеральную программу "Концепция наследия чемпионата мира 2018 года по футболу", в рамках которой в 2020 году будут проведены работы по оснащению системой укрепления травяного покрытия натурального газона футбольного поля стадиона "Шинник". Данные работы позволят добиться укрепления поверхности поля, а также сохранить натуральный газон при высоких игровых нагрузках", - говорится в сообщении.