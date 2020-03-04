Мэрия Ярославля: газон стадиона "Шинник" оснастят системой укрепления травяного покрытия

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Натуральный газон на футбольном поле стадиона "Шинник" в Ярославле оснастят системой укрепления травяного покрытия. Об этом журналистам сообщила пресс-служба мэрии Ярославля.
В среду Российский футбольный союз перенес четвертьфинальный матч Олимп - Кубка России между "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" в связи с неудовлетворительным состоянием газона. Дата и место проведения встречи пока не определены.
"Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области совместно с управлением по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля в 2019 году проработали вопрос по улучшению травяного покрытия основной арены стадиона "Шинник". В результате город Ярославль вступил в федеральную программу "Концепция наследия чемпионата мира 2018 года по футболу", в рамках которой в 2020 году будут проведены работы по оснащению системой укрепления травяного покрытия натурального газона футбольного поля стадиона "Шинник". Данные работы позволят добиться укрепления поверхности поля, а также сохранить натуральный газон при высоких игровых нагрузках", - говорится в сообщении.
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По данным мэрии, был разработан план подготовки к первому матчу сезона. На стадионе был включен обогрев, удалена погибшая трава. Посев семян проводился в конце января, проводились агротехнические работы.
"С 14 января по настоящее время на поле включен подогрев, чтобы поддерживать наиболее благоприятную температуру почвы, но, учитывая климатические условия, трава в это время года [февраль-март] не растет", - добавили в пресс-службе.
Футбольная национальная лига (ФНЛ) обязала ярославский "Шинник" проводить матчи первенства Олимп-ФНЛ на резервном стадионе до тех пор, пока газон на домашней арене не будет приведен в надлежащее состояние. Ближайший домашний матч 15 марта "Шинник" сыграет на резервном поле с волгоградским "Ротором". "Шинник" занимает шестое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, набрав 40 очков в 25 матчах.