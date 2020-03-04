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Допинг в спорте

Чемпионка ОИ в беге на 3000 м с препятствиями Джебет дисквалифицирована на четыре года

Отстранение спортсменки отсчитывается с 4 февраля 2018 года
Рут Джебет EPA/YOAN VALAT
Описание
Рут Джебет
© EPA/YOAN VALAT

ТАСС, 4 марта. Легкоатлетка Рут Джебет, представляющая Бахрейн, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Спортсменка была отстранена за употребление эритропоэтина (ЭПО). Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 4 февраля 2018 года.

Джебет является победительницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в беге на 3000 м с препятствиями, также на ее счету золото молодежного чемпионата мира 2014 года. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже в 2016 году она установила мировой рекорд, который продержался до июля 2018 года.

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Допинг
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