"Факел" проиграл "Перудже" в первом матче четвертьфинала волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 4 марта. Российский волейбольный клуб "Факел" проиграл итальянской "Перудже" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Новом Уренгое.

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу итальянской команды.

В другом матче четвертьфинала кемеровский "Кузбасс" на своей площадке со счетом 2-3 проиграл польскому клубу "Кендзежин-Козле".

"Факел" впервые принимает участие в Лиге чемпионов. Клуб из Нового Уренгоя является бронзовым призером клубного чемпионата мира (2018), а также двукратным обладателем Кубка вызова Европейской конфедерации волейбола (CEV). "Кузбасс" является действующим чемпионом России, команда также впервые участвует в розыгрыше Лиги чемпионов.

Ответная встреча между "Факелом" и "Перуджей" запланирована на 6 марта в Италии, "Кузбасс" и "Кендзежин-Козле" встретятся днем позднее в Польше.