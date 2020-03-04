Лыжник Клебо победил в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

ТАСС, 4 марта. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.

Норвежец преодолел дистанцию за 2 минуты 57,65 секунды. Второе место занял его соотечественник Ховард Таугбёль (отставание 0,65 секунды), бронза у еще одного представителя Норвегии Эйрика Брандсдаля (+0,69). Россиянин Александр Большунов занял в финальном забеге пятое место (+1,92). Глеб Ретивых и Александр Терентьев не смогли преодолеть полуфинальную стадию.

В женской части турнира победила Йонна Сундлинг из Швеции (2.38,41), второй стала швейцарка Надин Фейндрих (+0,24), бронзовая награда у еще одной шведки Линн Сван (+0,39). Россиянка Наталья Непряева не сумела выйти в полуфинал.

В общем зачете турнира Большунов продолжает лидировать, в активе россиянина 2073 очка, вторым идет Клебо (1663), на третьей строчке норвежец Пол Голберг (1238), россиянин Сергей Устюгов идет седьмым (908), Андрей Мельниченко - десятым (625), Андрей Ларьков - 13-м (496). Денис Спицов - 14-м (474), Иван Якимушкин - 17-м (409), Артем Мальцев - 19-м (404), Ретивых - 24-м (330).

У женщин лидирует норвежка Тереза Йохауг (2368), второе место у ее соотечественницы Хайди Венг (1647), на третьей строчке идет Непряева (1308).

Следующий этап Кубка мира пройдет в Осло с 7 по 8 марта.