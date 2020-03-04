МОК будет продолжать мониторить ситуацию вокруг Международной ассоциации бокса

ЛОЗАННА /Швейцария/, 4 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) будет продолжать следить за ситуацией вокруг Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах.

"Что касается AIBA, то исполкому был представлен отчет о продолжающихся квалификационных турнирах. Прямо сейчас в Омане проходит азиатский квалификационный турнир. Мы получаем очень позитивные отзывы, опытные боксеры говорят, что это лучшие соревнования, в которых они когда-либо принимали участие. Нам говорят, что впервые встречаются с таким честным судейством, и это очень хороший отклик на те усилия, которые мы предприняли для организации этих турниров", - сказал Бах.

"Что касается отчета группы мониторинга ситуации вокруг AIBA, то вы не услышите от меня слова о том, что я оптимистичен по этому поводу, потому что отчет был очень коротким. Мы должны посмотреть, как будут развиваться события. Мы будем продолжать мониторить ситуацию, но большего я не могу сказать", - добавил он.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

AIBA собиралась пересмотреть свой устав в декабре, однако внеочередное заседание исполкома не состоялось по причине отсутствия кворума. Оно должно пройти 20 марта. Из-за отстранения AIBA МОК сам занимается организацией боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио.