{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2020 в Токио

МОК будет продолжать мониторить ситуацию вокруг Международной ассоциации бокса

Томас Бах отметил, что боксеры положительно отзываются о проходящем в данный момент азиатском квалификационном турнире к Олимпийским играм

ЛОЗАННА /Швейцария/, 4 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) будет продолжать следить за ситуацией вокруг Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах.

"Что касается AIBA, то исполкому был представлен отчет о продолжающихся квалификационных турнирах. Прямо сейчас в Омане проходит азиатский квалификационный турнир. Мы получаем очень позитивные отзывы, опытные боксеры говорят, что это лучшие соревнования, в которых они когда-либо принимали участие. Нам говорят, что впервые встречаются с таким честным судейством, и это очень хороший отклик на те усилия, которые мы предприняли для организации этих турниров", - сказал Бах.

"Что касается отчета группы мониторинга ситуации вокруг AIBA, то вы не услышите от меня слова о том, что я оптимистичен по этому поводу, потому что отчет был очень коротким. Мы должны посмотреть, как будут развиваться события. Мы будем продолжать мониторить ситуацию, но большего я не могу сказать", - добавил он.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

AIBA собиралась пересмотреть свой устав в декабре, однако внеочередное заседание исполкома не состоялось по причине отсутствия кворума. Оно должно пройти 20 марта. Из-за отстранения AIBA МОК сам занимается организацией боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
Сессия Международного олимпийского комитета 2023 года пройдет в Мумбае
Мероприятие будет приурочено к годовщине независимости Индии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС