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КХЛ

"Сибирь" укрепила преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Автомобилистом"

Новосибирский клуб победил в овертайме и повел в серии со счетом 2-0
Игроки "Сибири" Андрей Ермаков и "Автомобилиста" Георгий Белоусов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Игроки "Сибири" Андрей Ермаков и "Автомобилиста" Георгий Белоусов
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 4 марта. Новосибирская "Сибирь" в гостях в овертайме обыграла екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 1:0 во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в присутствии 5545 зрителей.

Единственную шайбу в матче забросил Микаэль Руохомаа (73-я минута).

В первом матче серии, который прошел 2 марта в Екатеринбурге, "Сибирь" одержала победу со счетом 2:0.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победила "Сибирь", в одном - "Автомобилист". "Сибирь" и "Автомобилист" ни разу не встречались между собой в матчах плей-офф.

"Автомобилист" в седьмой раз участвует в плей-офф КХЛ, лучшим достижением екатеринбургского клуба стал выход в четвертьфинал в сезоне-2018/19, где он уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 1-4 в серии. "Сибирь" по итогам регулярных чемпионатов шесть раз участвовала в матчах на вылет, лучшим результатом новосибирской команды стал выход в полуфинал в сезоне-2014/15, где "Сибирь" проиграла казанскому "Ак Барсу" (1-4).

Третий матч серии пройдет в Новосибирске 6 марта.

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