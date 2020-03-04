Флаг страны на церемониях открытия Олимпиад смогут совместно нести спортсмены обоих полов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 4 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) внес изменения в протокол проведения парада сборных во время церемоний открытия Игр, позволив нести флаг страны спортсменам обоих полов. Об этом в среду на пресс-конференции заявил глава МОК Томас Бах.

Впервые эта практика будет применена во время Олимпийских игр в Токио.

"Сегодня мы приняли решение, и это впервые в истории, что все участвующие в Олимпиаде 2020 года команды должны иметь в своем составе как минимум одного мужчину и одну женщину", - сказал Бах.

"Более того, мы поменяли протокол МОК, позволив мужчине и женщине от каждого национального олимпийского комитета совместно нести флаг страны во время церемонии открытия Олимпийских игр", - подчеркнул он.

Во вторник исполком МОК постановил, что распространение нового коронавируса не помешает проведению предстоящих летних Игр, которые пройдут в установленные ранее сроки - с 24 июля по 9 августа.