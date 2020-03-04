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Олимпиада-2020 в Токио

Сессия Международного олимпийского комитета 2023 года пройдет в Мумбае

Мероприятие будет приурочено к годовщине независимости Индии

ЛОЗАННА /Швейцария/, 4 марта. /ТАСС/. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) 2023 года должна пройти в индийском Мумбае. Об этом на пресс-конференции заявил глава МОК Томас Бах.

Предложение провести в Мумбае собрание главного руководящего органа МОК должно быть утверждено в июле на сессии в Токио.

"Почему была предложена Индия? Это вторая по населению страна мира, там проживает очень много молодых людей, там огромный потенциал для развития олимпийских видов спорта", - сказал Бах.

Также Бах пояснил, что сессия будет приурочена к годовщине независимости Индии.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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