"Ак Барс" удвоил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Нефтехимика"

ТАСС, 4 марта. Казанский "Ак Барс" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 7614 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Артем Лукоянов (7-я минута), Дмитрий Воронков (12), Мэттью Фрэттин (13), Станислав Галиев (30) и Джастин Азеведо (34). У проигравших отличился Павел Куликов (2). Нападающий нижнекамского клуба Павел Порядин провел 200-й матч в КХЛ, за это время он набрал 71 очко (34 гола + 37 результативных передач). После пятой пропущенной шайбы Александра Шарыченкова в воротах "Нефтехимика" сменил Константин Барулин.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, одержав по две победы. В плей-офф "Ак Барс" и "Нефтехимик" встречались один раз - в сезоне-2013/14 казанская команда победила в первом раунде со счетом 4-0 в серии.

"Ак Барс" во всех 12 розыгрышах КХЛ выходил в плей-офф, трижды команда выигрывала Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018), что является наилучшим результатом. "Нефтехимик" в седьмой раз играет в плей-офф, лучшим результатом команды является выход во второй раунд в сезоне-2009/10.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Ак Барса". Следующий матч пройдет 6 марта в Нижнекамске.