{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Ак Барс" удвоил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Нефтехимика"

Во втором матче противостояния казанцы победили со счетом 5:1

ТАСС, 4 марта. Казанский "Ак Барс" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 7614 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Артем Лукоянов (7-я минута), Дмитрий Воронков (12), Мэттью Фрэттин (13), Станислав Галиев (30) и Джастин Азеведо (34). У проигравших отличился Павел Куликов (2). Нападающий нижнекамского клуба Павел Порядин провел 200-й матч в КХЛ, за это время он набрал 71 очко (34 гола + 37 результативных передач). После пятой пропущенной шайбы Александра Шарыченкова в воротах "Нефтехимика" сменил Константин Барулин.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, одержав по две победы. В плей-офф "Ак Барс" и "Нефтехимик" встречались один раз - в сезоне-2013/14 казанская команда победила в первом раунде со счетом 4-0 в серии.

"Ак Барс" во всех 12 розыгрышах КХЛ выходил в плей-офф, трижды команда выигрывала Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018), что является наилучшим результатом. "Нефтехимик" в седьмой раз играет в плей-офф, лучшим результатом команды является выход во второй раунд в сезоне-2009/10.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Ак Барса". Следующий матч пройдет 6 марта в Нижнекамске.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Бартфельд: арбитр верно не назначил пенальти в матче "Спартак" - ЦСКА
В конце второго тайма основного времени мяч после навеса в штрафную площадь попал в руку защитника армейцев Игоря Дивеева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС